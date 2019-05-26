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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
26.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

'İspiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

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Antalya'da bir suçtan aranan Murat G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağını maket bıçağıyla kesti. Muhittin Y.'nin kulağı, 50 dikiş atılarak dikilirken Murat G. ise kaçtı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhittin Y., polisin kendisini aradığı belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA KULAĞINI KESTİ

Duruma sinirlenen Murat G., bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhittin Y. ile buluştu. Murat G., otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. İş yerine girdiklerinde Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Murat G., daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G. iddiaya göre "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla keserek kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kan içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat G.'yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımızı söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

Polis, Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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