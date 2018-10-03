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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.10.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Isparta’da öküz dehşeti 

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Isparta’da öküz dehşeti 

Isparta’nın Aksu ilçesinde öküzün saldırdığı yaşlı kadın 6 gündür hastanede yaşam savaşı veriyor. 

İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü Aksu'nun Koçular köyünde 77 yaşındaki Gülsüm Köse’ye yolda yürüdüğü sırada başıboş vaziyette dolaşan öküz saldırdı. İlk olarak kadının arkasından gelerek ansızın boynuzlarıyla saldıran öküz, yere düşürdüğü kadını metrelerce sürükledi. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı. 

Yoldan geçen genç tarafından kanlar içinde bulundu 

O sırada yolda geçmekte olan bir genç, yaşlı kadının ayakkabısını görünce hemen ileride korkunç manzarayla karşılaştı. Genç, kanlar içinde yerde yatan kadını gördükten sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın daha sonra ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi. 

Isparta’da öküz dehşeti

Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor 

Burada yapılan tedavilerin ardından yaşlı kadın Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Köse’nin kafatasında yaklaşık 20 santimetre çapınca yarık ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı olarak 6 günden bu yana yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. 

"Bir geçmiş olsun bile demediler" 

Hayati tehlikesi devam eden kadının kızı Meryem Öcal, yaşanan olayla ilgili sorumluların kendilerini bir kez dahi aramadıklarından yakınarak, annesinin durumu için geçmiş olsun bile denilmediğini öne sürdü. 

Hastanede yaklaşık 1 haftadan bu yana yaşam savaşı veren kadının ölümle pençeleştiğini söyleyen kızı Öcal, konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını ve kendilerinin de ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 

Öcal, başıboş vaziyette gezen öküzün daha önce de 2 kişiye saldırdığını ve bu kişilerden birinin elinde sopayla kendini savunarak son anda kurtulmayı başardığını iddia etti. 

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