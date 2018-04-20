İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 20.04.2018

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimde muhalefetin ne yapacağını yorumluyor.

Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli. CHP'de sürpriz cumhurbaşkanlığı adayları