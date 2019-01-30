İslam’a aykırı siteler erişime kapatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kendisini ‘mehdi’ ve ‘resul’ ilan eden İskender Evrenesoğlu’na ait olduğu belirlenen Kuran-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerini inceledi.
İnceleme sonunda sitelerin ‘İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu’ tespit edildi. Kurul, sakıncalı meal ve tefsir yayınlarının erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na talepte bulundu.
Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, söz konusu sitelerin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna hükmederek sitelerin erişimini engelledi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuran-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti.
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