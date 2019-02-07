İslam ülkelerine ‘OBİT’ önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinin ardından dün de İİT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda Suriye ve Filistin sorunu ile Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, teşkilat üyesi bütün ülkelerin kendi aralarında bir takım çatışmalarla karşı karşıya kalmalarının nedeninin emperyalist güçler olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Suriye başta olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki bazı sıkıntılara Avrupa ülkelerinin zamanında ve yeterince tepki gösterememeleri bu bölgenin maalesef kana bulanmasına yol açmıştır. Bu çok üzücüdür. Bunu Avrupa ülkelerine de söylüyoruz” dedi.

SURİYE’YLE TEMAS

Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda, “Türkiye’nin Suriye yönetimiyle en kısa zamanda bir temas kurması” gerektiğini söyleyerek, İİT üyesi ülkelerin büyükelçilerine CHP’nin Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulması yönündeki önerisini anlattı. Kılıçdaroğlu, OBİT’in ilk aşamada Türkiye, Suriye, İran ve Irak olmak üzere dört ülkenin katılımıyla başlatılması gerektiğini belirterek, “Teşkilat girişiminin Ortadoğu’ya ortak güvenlik anlayışı getireceğini düşünüyoruz” dedi.

FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Görüşmeye katılan büyükelçiler, Filistin konusunda Türkiye’nin bugüne kadar verdiği destekten memnuniyetlerini dile getirdiler ancak bunun yeterli olmadığı yönünde eleştirilerde bulundular. Büyükelçilerin, CHP’nin Filistinli gençlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemesi talebinde de bulunduğu öğrenildi. İİT’ye üye ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, bu kapsamda çalışma yapılması gerektiği de vurgulandı.

ADAY BELİRLEME İÇİN SON GÜNLER

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yetki vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu’nun, PM’den veto edilen isimlerin aday olduğu belediyelerle ilgili ne yapacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol bulunduğu; ya PM iradesine uyarak aday değiştireceği ya da yetkisini kullanarak vetolu isimlerde ısrar edebileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Maltepe ve Silivri, Ankara’nın Etimesgut, İzmir’in Bayraklı, Muğla’nın Bodrum ilçeleri başta olmak üzere yaklaşık 50 yere belediye başkan adayı atayacak. Kılıçdaroğlu’nun bazı yerlerde örgütten gelen talepler ve yerel dengeleri gözeterek revizyon yapabileceği konuşuluyor. Aday baskısından kurtulmak için Genel Başkan’ın iki gün içerisinde atama yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu dün Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile bir araya gelerek aday listesine son şeklini vermek için çalışmalara başladı.