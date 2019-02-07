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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İslam ülkelerine ‘OBİT’ önerisi

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İslam ülkelerine ‘OBİT’ önerisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bu bölgedeki çatışmaların ‘emperyalist güçler’den kaynaklandığını söyledi. Kılıçdaroğlu ‘Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı’ kurulmasını önerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcilerinin ardından dün de İİT üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda Suriye ve Filistin sorunu ile Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, teşkilat üyesi bütün ülkelerin kendi aralarında bir takım çatışmalarla karşı karşıya kalmalarının nedeninin emperyalist güçler olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Suriye başta olmak üzere Ortadoğu bölgesindeki bazı sıkıntılara Avrupa ülkelerinin zamanında ve yeterince tepki gösterememeleri bu bölgenin maalesef kana bulanmasına yol açmıştır. Bu çok üzücüdür. Bunu Avrupa ülkelerine de söylüyoruz” dedi.

SURİYE’YLE TEMAS

Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda, “Türkiye’nin Suriye yönetimiyle en kısa zamanda bir temas kurması” gerektiğini söyleyerek, İİT üyesi ülkelerin büyükelçilerine CHP’nin Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulması yönündeki önerisini anlattı. Kılıçdaroğlu, OBİT’in ilk aşamada Türkiye, Suriye, İran ve Irak olmak üzere dört ülkenin katılımıyla başlatılması gerektiğini belirterek, “Teşkilat girişiminin Ortadoğu’ya ortak güvenlik anlayışı getireceğini düşünüyoruz” dedi.

FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ

Görüşmeye katılan büyükelçiler, Filistin konusunda Türkiye’nin bugüne kadar verdiği destekten memnuniyetlerini dile getirdiler ancak bunun yeterli olmadığı yönünde eleştirilerde bulundular. Büyükelçilerin, CHP’nin Filistinli gençlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemesi talebinde de bulunduğu öğrenildi. İİT’ye üye ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, bu kapsamda çalışma yapılması gerektiği de vurgulandı.

ADAY BELİRLEME İÇİN SON GÜNLER

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) yetki vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu’nun, PM’den veto edilen isimlerin aday olduğu belediyelerle ilgili ne yapacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol bulunduğu; ya PM iradesine uyarak aday değiştireceği ya da yetkisini kullanarak vetolu isimlerde ısrar edebileceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Maltepe ve Silivri, Ankara’nın Etimesgut, İzmir’in Bayraklı, Muğla’nın Bodrum ilçeleri başta olmak üzere yaklaşık 50 yere belediye başkan adayı atayacak. Kılıçdaroğlu’nun bazı yerlerde örgütten gelen talepler ve yerel dengeleri gözeterek revizyon yapabileceği konuşuluyor. Aday baskısından kurtulmak için Genel Başkan’ın iki gün içerisinde atama yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu dün Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile bir araya gelerek aday listesine son şeklini vermek için çalışmalara başladı.

 

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