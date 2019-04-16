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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

İŞKUR 62 bin personel alımı yapacak | Güncel İŞKUR iş ilanları

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İŞKUR 62 bin personel alımı yapacak | Güncel İŞKUR iş ilanları

Türkiye'de milyonlarca kişiye istihdam kapısı aralayan ve yeni mezun gençlere iş imkanı sunan İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 62 bin memur ve personel işçi alımı yapacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte, İŞKUR'un yayınladığı 62 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...

Yurt genelinde iş arayan vatandaşların umut kapısı olan İŞKUR, eğitim programları ve mesleki eğitimlerle milyonlarca genç işsiz ve tecrübeli - tecrübesiz iş arayanlara iş imkanı sunmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı ilanla 62 bin personel ve memur alımı yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, güncel İŞKUR iş ilanları ve başvuru detayları ile ilgili bazı bilgiler...

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

GÜNCEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK'TA 300 İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK

Öte yandan, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programı kapsamında 300 kişinin 6 aylığına istihdam edilebilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, TTK’ya alınacak 500 işçi ve toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınması planlanan 300 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirsu, toplum yararına çalışma programı kapsamında alınması planlanan 300 kişinin Haziran ayında iş başı yapacağını söyledi. Bu kişilerin çeşitli kamu ve kuruluşlarda 6 aylığına istihdam edileceğini ifade eden Demirsu, "Bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Hangi kurumlara alacağımız konusunda herhangi bir program yapmadık. Vali beyle görüştükten sonra karar vereceğiz. Belediyeler ve diğer kamu kurum kuruluşları olabilir. Nisan ayı içerisinde bu konu kesinleşecek." dedi.

TTK'YA İŞÇİ ALIMI

TT'ya alınacak 500 kişi için başvuruların bin işçi alımında olduğu gibi İŞKUR üzerinden yürütüleceğini ifade eden Demirsu, "500 kişinin alımı ile ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yazı geldiği andan itibaren ilana çıkacağız ve bu ilan süresi beş gün olacaktır. Başvuru sonucunda daha önce alınan bin kişi prosedürü bu 500 kişilere uygulanacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede işçi alımının Nisan ayı içerisinde olacağı konusunda hemfikir olduk. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan yazı geldiği andan itibaren kamuoyunu bilgilendireceğim." diye konuştu.

 

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