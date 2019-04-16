İŞKUR 62 bin personel alımı yapacak | Güncel İŞKUR iş ilanları
Türkiye'de milyonlarca kişiye istihdam kapısı aralayan ve yeni mezun gençlere iş imkanı sunan İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 62 bin memur ve personel işçi alımı yapacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte, İŞKUR'un yayınladığı 62 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...
Yurt genelinde iş arayan vatandaşların umut kapısı olan İŞKUR, eğitim programları ve mesleki eğitimlerle milyonlarca genç işsiz ve tecrübeli - tecrübesiz iş arayanlara iş imkanı sunmaya devam ediyor. İŞKUR yayınladığı ilanla 62 bin personel ve memur alımı yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte, güncel İŞKUR iş ilanları ve başvuru detayları ile ilgili bazı bilgiler...
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
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ZONGULDAK'TA 300 İŞÇİ İSTİHDAM EDİLECEK
Öte yandan, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programı kapsamında 300 kişinin 6 aylığına istihdam edilebilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, TTK’ya alınacak 500 işçi ve toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınması planlanan 300 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirsu, toplum yararına çalışma programı kapsamında alınması planlanan 300 kişinin Haziran ayında iş başı yapacağını söyledi. Bu kişilerin çeşitli kamu ve kuruluşlarda 6 aylığına istihdam edileceğini ifade eden Demirsu, "Bunun alt yapısını hazırlıyoruz. Hangi kurumlara alacağımız konusunda herhangi bir program yapmadık. Vali beyle görüştükten sonra karar vereceğiz. Belediyeler ve diğer kamu kurum kuruluşları olabilir. Nisan ayı içerisinde bu konu kesinleşecek." dedi.
TTK'YA İŞÇİ ALIMI
TT'ya alınacak 500 kişi için başvuruların bin işçi alımında olduğu gibi İŞKUR üzerinden yürütüleceğini ifade eden Demirsu, "500 kişinin alımı ile ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan yazı geldiği andan itibaren ilana çıkacağız ve bu ilan süresi beş gün olacaktır. Başvuru sonucunda daha önce alınan bin kişi prosedürü bu 500 kişilere uygulanacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede işçi alımının Nisan ayı içerisinde olacağı konusunda hemfikir olduk. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan yazı geldiği andan itibaren kamuoyunu bilgilendireceğim." diye konuştu.
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