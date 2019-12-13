İSG saat kaçta başlayacak? 2019-İSG 2. dönem sınavı kaç dakika sürecek?

2019-İSG 2. Dönem sınavı Türkiye'nin bazı illerinde ÖSYM tarafından yarın düzenlenecek. Sınavda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara cevap arayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, İSG sınavı kaç dakika? İşte, 2019 İSG sınavına yönelik merak edilenler.

İSG SINAVI SAAT KAÇTA?

2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2019 yılı 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir. 1.Dönemde tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, 1. Dönem Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında 2. Dönemde sınav yapılmayacaktır. Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilecektir. Fizik