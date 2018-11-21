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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burhan CEYHAN/DHA
21.11.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

İşe başlama hayaliyle yola çıkmıştı! Mezarına bıraktılar...

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İşe başlama hayaliyle yola çıkmıştı! Mezarına bıraktılar...

Isparta Vergi Dairesi'nde memur olarak işe başlamak üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Funda Sakman (25), memleketi Aydın'da toprağa verildi.

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  • İşe başlama hayaliyle çıktığı yolda ölen Funda toprağa verildi
  • İşe başlama hayaliyle çıktığı yolda ölen Funda toprağa verildi
  • İşe başlama hayaliyle çıktığı yolda ölen Funda toprağa verildi
  • İşe başlama hayaliyle çıktığı yolda ölen Funda toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan Funda Sakman, bu yıl girdiği KPSS'de memur olmaya hak kazandı. Isparta Vergi Dairesi'ne atandı. 26 Kasım Pazartesi günü iş başı yapacak olan genç kız, ev kiralayıp, eşya almak için babası Mustafa Sakman(53) ile birlikte dün Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. Ancak baba Sakman'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında başka bir otomobil ile çarpıştı. Ardından da yol kenarındaki refüje çarptı. Funda Sakman olay yerinde öldü. Baba Sakman ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan baba Sakman taburcu edilirken, Funda'nın cenazesi memleketine getirildi.

FENALAŞAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

İş başı yapma hayaliyle çıktığı yoldan evine tabut içinde dönen Funda Sakman için bugün ilk olarak helalik alındı. Funda'nın cenazesi Acarlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildiğinde gözyaşı sel gibi aktı. Anne Türkan Sakman ve biri erkek 3 kardeşi, Funda'nın tabutuna sarılarak feryat etti. Fenalaşan baba Mustafa Sakman ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GELİNLİK VE TÜLBENTLE UĞURLANDI

Tabutuna gelinlik örtülen Funda, Acarlar Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Acarlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Sakman da hastanedeki kontrolünün ardından camiye gelerek kızını son yolculuğuna uğurladı.

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