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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İşbirliğinde 15 yeni şehir

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İşbirliğinde 15 yeni şehir

CHP ve İYİ Parti, uzun görüşmeler sonucunda 21 büyükşehirde anlaşmaya varılan yerel seçimde güç birliğini genişletme kararı aldı. Yaklaşık 15 ilde daha işbirliği yapılması için anlaşmaya varıldı. İki parti toplam 36 şehirde güç birliği yapacak. Daha önce anlaşma sağlanan 21 büyükşehirin ilçelerinin taksimatında ise bazı sorunlar yaşandığı öğrenildi.

YEREL seçimlerde CHP ve İYİ Parti arasında yapılacak işbirliği kapsamında, 12 Aralık’taki anlaşma sonucunda Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, İzmir, Hatay, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ olmak üzere 11 büyükşehir CHP’ye; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep olmak üzere 10 büyükşehir ise İYİ Parti’ye bırakılmıştı.

Anlaşmasının ardından CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile İYİ Parti genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu 21 büyükşehirin ilçe taksimatları için görüşmelere başladı. Parti heyetlerinin görüşmelerinde işbirliği sağlanan 21 büyükşehirin ilçelerinin yanı sıra yeni illerde de güç birliği yapılması gündeme geldi. Yaklaşık 20 gündür devam eden görüşmelerde partilerin güçlü oldukları illerde de birbirlerini desteklemesi konusunda anlaşma sağlandı.

8 İLDE CHP, 7 İLDE İYİ PARTİ


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “21 büyükşehirin şimdi ilçelerle ilgili olan bölümü tartışılıyor. Bazı illerle ilgili de şöyle bir durum var; CHP’de olan iller var. O illerle ilgili olarak ‘Ne yapalım’ sorusunu muhataplarımız getirdi. Dolayısıyla onun karşılığında bizim güçlü olduğumuz iller var. Ona göre işbirliği, güç birliği konuşuluyor” sözleriyle işaret ettiği anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Hürriyet’in İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 21 büyükşehir dışında bazı illerde de işbirliği yapılacak. CHP’nin yönetiminde olan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop’ta İYİ Parti’nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor. Buna karşılık CHP’nin de İYİ Parti’nin adaylarını ilan ettiği Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Aksaray ve Osmaniye’de aday çıkarmaması gündemde.

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İYİ Parti’nin adayını açıkladığı Erzurum’da CHP’nin aday çıkaracağı ve bu kentin Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş’ın ise işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor. Uzlaşılan 21 büyükşehrin ilçelerinde de işbirliği olanağı aranıyor. CHP’nin özellikle kendi elinde bulunan ilçeleri İYİ Parti’ye bırakmak istemediği ancak İYİ Parti’nin, “İlk yerel seçimimiz. Bizim elimizde hiç ilçe belediyesi yok. Hakkaniyetli bir taksimat olmaz” diyerek CHP’nin kararına sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP’nin İstanbul ve İzmir’in herhangi bir ilçesinde aday çıkarmama seçeneğine olumlu bakmadığı belirtilirken, görüşmelerde özellikle Ankara, Antalya, Adana, Muğla ve Aydın’ın ilçeleri üzerinde uzlaşma sağlayabilmek için yoğun müzakere yürütülüyor.

İYİ Parti, Bodrum’da aday adaylığını açıklayan Mehmet Tosun’un CHP tarafından desteklenmesini istiyor. Tosun’un kamuoyu yoklamaları ve anketlerde önde olduğunu heyetler arası görüşmelerde ısrarla anlatan İYİ Partili kurmaylar, Bodrum’un Mehmet Tosun ile alınabileceğini vurguluyorlar. Antalya’da Kepez ile Aydın’da Efeler ilçesinin yanı sıra İstanbul ile Ankara’nın ilçelerinin paylaşımında iki parti arasında anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. İYİ Parti, Kepez ve Efeler’de güçlü adayları olduğunu ve CHP’den adaylarını desteklemesini istediği belirtilirken CHP’nin de bu ilçeler dahil kendi elinde bulunan ilçeleri vermek istemediği vurgulanıyor. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir’in ilçelerine yönelik görüşmelerin sona bırakıldığı dile getiriliyor. Partiler arasında devam eden ilçeler ile yeni illere ilişkin görüşmelerin yeni yılın ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. İki partinin de sürecin uzamasından yana olmadığı öğrenildi.

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