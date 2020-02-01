Irkçılara bayrak dersi! 24 yıldır korunuyor

Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağının basılı olduğu kâğıdı yırtmıştı. Bu ırkçı eyleme Türkiye sert tepki göstermiş, ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Lagos’un bu düşmanca tavrını ‘saygısızlık’ ve ‘Neonazizm’ olarak nitelemişti. Açıklamada, “Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir” ifadeleri yer almıştı.



ÖZEL MUHAFAZA İÇİNDE KORUNUYOR



Türkiye’nin Akdeniz’de stratejik adımları devam ederken yapılan bu provokatif eylem, 24 yıl önce Kardak’ta yapılan SAT operasyonunu ve bu operasyonda ele geçirilen Yunan bayrağını hatırlattı. O dönem Yunan deniz kuvvetleri tarafından Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı dikilmiş ve bu olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Kısa sürede harekete geçen Türk komandoları ise 31 Ocak’ta sabaha karşı adaya çıkmış ve Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağı dikmişti. Yunan bayrağına da el konularak Türkiye’ye getirilmişti.



Operasyonda yer alan SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen o anları, “Yunan bayrağını çıkardık, katladık içimize koyduk. Çünkü hangi ülkenin olursa olsun bayrak kutsaldır. O Yunan bayrağı şimdi Deniz Müzesi’nde... İsteyenler orada görebilir. Mustafa Kemal Atatürk de İzmir işgalden kurtarıldıktan sonra hükümet konağına girerken önüne Yunan bayrağını (üzerine basarak) içeri girmesini istediklerinde buna müsaade etmemişti” diye anlattı.



Türkşen ve beraberindeki komandoların kayalıklardan indirerek muhafaza altına aldıkları bayrak 24 yıldır Gölcük Donanma Komutanlığı’ndaki Deniz Müzesi’nde özel koruma altında sergileniyor...