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    İran'da bu görüntüler yasak getirdi... Türkiye'de büyük ilgi gördü

    Anadolu Ajansı
    21.06.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    İran'ın Meşhed kentindeki kafelerde İran-İspanya maçının seyredilmesine dolaylı yasak getirildiği bildirildi. Öte yandan tatil için Türkiye'yi tercih eden İranlı turistler, Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerini İspanya karşısında yalnız bırakmadı.

    İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin bugün yerel saatle 22.00'de (TSİ 20.30) kapatılacağı belirtildi.

    Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

    Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

    Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

    VAN'DA 90 DAKİKA DESTEK

    Tatil için Van'da bulunan İranlı turistler, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki İran-İspanya maçını büyük bir heyecanla izledi. Başlama saatinden dakikalarca önce konakladıkları otellerin lobisinde yerlerini alan İranlılar, maçın başlamasıyla birlikte 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

    İranda bu görüntüler yasak getirdi... Türkiyede büyük ilgi gördü

    Karşılaşmanın ikinci yarısında takımlarının kendi kalesinde bulduğu golle büyük üzüntü yaşayan İranlılar, maçın ardından ülkeleri lehine tezahüratlarını sürdürdü.

    İranlı turistlerden İrfan Haşimi, AA muhabirine, her yıl tatil için Van'a geldiklerini, bu yıl da ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki mücadelesine Van'dan destek verdiklerini bildirdi.

    İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ

    Hem İran'da hem de diğer ülkelerde bulunan tüm İranlıların takımlarını desteklediğini aktaran Haşimi, "Bugün herkes İran takımının kazanmasını istedi. Ülkemizin bu yıl Dünya Kupası'nı kazanmasını çok istiyoruz. Gönlümüz her zaman takımımızın yanında." dedi.

    Mehedi Haki isimli İranlı da takımlarının yenilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Takımızı bugün her ne kadar yenilse de gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Ülkemizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah şampiyon oluruz." ifadesini kullandı.

    Etiketler: maç , son dakika , haberler
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