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Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Irak'ın kuzeyinden acı haber! Bir asker şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinden acı haber! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombasıyla yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' denildi.

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