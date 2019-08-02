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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnternet yayını da RTÜK denetiminde

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İnternet yayını da RTÜK denetiminde

İnternet yayınlarında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi resmen başladı. İnternetten yayın yapacaklar önce lisans alacak. Denetimler, YouTube’daki film, dizi (Netflix gibi) ve haber yayınlarını kapsayacak. Bireysel YouTube yayınları ise kapsam dışı.

2018 yılında çıkarılan yasa kapsamında “Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin ayrıntıları şöyle:

“Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu esnasında, çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması gibi tedbirler alınacak. Bireysel yayın ve iletişim hizmetlerini iletmeye özgülenmiş platformlar (haber, film ve dizi yayınları hariç) ile gerçek ve tüzel kişiler söz konusu düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu.

LİSANS BEDELİ 100 BİN LİRA

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların RTÜK’ten alacakları internet ortamından yayın lisansları kapsamındaki yayınlarını kablo, uydu ve benzeri ortamlardan da sunmak istemeleri halinde her bir yayın tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı lisans almaları gerekecek. Gerçek kişilerin lisanslandırılması söz konusu olmayacak.

İnternet-TV yayın lisansı ücreti ve internet-İBYH (İsteğe Bağlı) yayın lisansı ücreti 100 bin lira olacak. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu tutarların beş katı olarak hesaplanacak. Yayın hizmetlerini abone veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini, izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar RTÜK’e ödeyecekler.

+18 İŞARETİ ÇIKACAK

İnternet üzerinden yayın yapan kuruluş geçmiş bir yıla ilişkin verdiği medya hizmetini kayıt edecek. İstendiğinde kayıtlar RTÜK’e gönderilecek. Gerektiğinde diziler RTÜK’ün kayıt sistemine de kayıt edilecek. Eğer yayınlanan bir içerik hakkında soruşturma açılırsa soruşturma açılan kayıt üzerinden süre geçmiş olsa bile muhafaza edilecek.

Yayınlar başlamadan önce yaş grubunu, genel izleyici kitlesine uygun olup olmadığını belli edecek şekilde koruyucu sembol sistemi uygulanacak. Örneğin bir dizi cinsellik içeriyorsa başında +18 işareti çıkacak. Lisans verilmesi için aranan koşulların kaybedilmesi durumunda yayın üç ay süre ile durdurulabilecek. Gerekli şartların tekrar sağlanması için yayıncı kuruluşa 30 gün süre verilecek. Üç ay sonunda kuruluş lisansını kaybedebilecek. RTÜK’ün uygun gördüğü bir mücbir sebeple yayın lisansı sonlandırılabilecek.

DİZİ KESİLEBİLECEK

Erişim engelleme kararı alınan bir içerikle ilgili olarak ihlalin gerçekleştiği yayın komple kaldırılabilecek, söz konusu kısım da diziden çıkarılabilecek. Sitenin tümü de kapatılabilecek. İlgili madde şöyle: “Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

NETFLIX: YATIRIMA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

KARARDAN sonra Netflix’ten açıklama geldi. Açıklamada, “İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz” denildi.

Düzenlemeye göre internetten yayın yapmak isteyen yurtdışı menşeli kurumlar Türkiye’de şirket kurmak ve lisans başvurusu yapmak zorunda. Yani şirket merkezi Hollanda’da olan Netflix, lisans almak için Türkiye’de şirket kurmak durumunda olacak. RTÜK lisans almayıp yayın yapan platformu tespit ederek internet sitesinde duyuracak. Kanal 72 saat içinde lisans almak için harekete geçmezse söz konusu platformla ilgili erişim engelleme talebinde bulunacak. Kanalın ilgilileri hakkında da suç duyurusu yapılacak.

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