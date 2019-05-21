İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber
Eyüpsultan'da inşaat alanında açılan çukura düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, henüz belirlenemeyen bir nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş makinesi yardımıyla genişletilen boşluğa giren ekipler, özel ekipmanlar yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.
2. sınıf öğrencisi Geldi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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