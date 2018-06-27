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    İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 5 kişi daha tutuklandı

    İZMİR (AA)
    27.06.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Emniyet mensuplarının yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 5 şüpheli daha kamera kayıtlarından tespit edildi. 

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

    Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. 

    Böylece aynı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12 oldu. 

    OLAY
    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı. 

    Soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 7'si "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış, 2'si "adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1'i ise cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti. 

    Etiketler: son dakika , haberler
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