İnce: Halkını bilen, hakkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım

İnce, Çorlu Atatürk Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını kendilerinin çözeceğini söyledi.

Meydanlarda 48 günde 103 miting düzenlediklerini anlatan İnce, Çorlu'da mitinge katılan vatandaşlardan herkesin Pazar gününe kadar 3 kişiyi ikna etmelerini istedi.

Meydanlarda aş, iş, uzay madenciliği, fizikten bahsettiğini, önümüzdeki 2-3 yıl içinde de 16 yeni meslek olacağını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elinizde kullandığınız telefonlar 1969'da ABD'liler aya giderken NASA'nın elindeki bilgisayarların tam 10 katı şu an. Her 1,5 yılda bir bilgisayarın kapasitesi 2 katına çıkıyor. İşte bu değişen dünyada, bölgesel savaşların, enerji savaşlarının olduğu bu dünyada, teknolojinin bu kadar geliştiği dünyada ben tasarım, aş, iş diyorum, arkadaş da meydanlara geliyor 'kek' diyor. Ben Türkiye'yi onurlu, başı dik bir hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı, hak, hukuk, adalet diyorum. O da meydanlara geliyor 'çay, kek oralet' diyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana mitinginde kendisiyle ilgili sözlerini eleştiren İnce, "Dün diyor ki (Muharrem İnce, Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz) Ben de fotoğrafını koydum, gittik okuduk. Senin derdin ne Ömer Halisdemir, ne de Fatiha, senin derdin Fatiha olsaydı, sure olsaydı, ayet olsaydı, 'Bakara makara' diyeni tutar kulağından atardın. Senin derdin başka... Bana diyor ki (Seçim yaklaştı camilerde görülüyorsun) Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşından beri cuma namazlarına gidiyorum. Seçim için gitmiyorum ki 40 senedir gidiyorum. Neredeyse 'gelme bizim camiye' diyecek. Ya böyle bir şey olur mu? Sen nasıl Müslümansın, bir Müslüman başka bir Müslümana böyle konuşur mu, ayıp değil mi, günah değil mi?" şeklinde konuştu.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile istediği kanalda ve istediği zaman ekonomi konuşabileceğini belirterek, Erdoğan'ı seçimden önce televizyon kanalında "ekonomiyi tartışmaya" davet etti.

"Kardeşlik türküleri söyleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık yorulduğu iddiasında bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım, halkını bilen, hakkını bilen, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı... Yine nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım, ayırmayacağım, kayırmayacağım, savurmayacağım. Kimseyi ayırmayacağım benim defterimde Alevi-Sünni, sağcı-solcu ayrımı yok, başı kapalı-başı açık, Türk-Kürt, AK Parti'li-CHP'li ayrımı yok, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hepinizin cumhurbaşkanı olacağım.

Projem 3B; hemen barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, Türkiye'yi bir hukuk devleti yapacağız. Demokrasimiz kökleşecek o demokrasi ortamında yatırımlar artacak, bereket fışkıracak topraklarımızdan, fabrikalarımızın dumanları tütecek, gençlerimiz geleceğe güvenle bakacak ve adil bölüşeceğiz, adil. Yani soğan 5 lirayı geçmişse, yiğit muhtaç olmuşsa kuru soğana bu memlekette barış olmaz, kardeşlik olmaz. Bu ülkenin sokaklarında kardeşlik türkülerini hep birlikte söyleyeceğiz."

İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 100 gün içerisinde yapacağı icraatları çeşitli mitinglerinde sıraladığına değinerek, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir haftadan başlayıp 100 günde tamamlayacağım işleri söyledim, yemin ettim saat tutun, kenara yazın." dedi.

Olağanüstü Hal uygulamasını 48 saat içerisinde kaldıracağına vurgu yapan İnce, Merkez Bankası yönetiminin de bağımsız hale getirileceğini, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'de sporun da siyasllaştığını iddia eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında Dünya Kupası'nda Türkiye Dünya 3'üncüsüydü, sporda bu durumdaydık. Şimdi Dünya Kupasına katılamıyoruz, neden biliyor musunuz? Kulüplerin seçimlerine, Futbol Federasyonu'na müdahale etti. Her yere burnunu soktu, sporu da siyasallaştırdı, arkadaş her şeyi biliyor ya. Bakın size bir şey anlatayım bir gün İstanbul'da arkadaşın biri 'oyumu sana vereceğim' dedi, neden dedim 'Senin mitinginde birisi bayıldı, Erdoğan'ın mitinginde de birisi bayıldı, sen doktor müdahale etsin dedin Erdoğan kafasına 'su dökün' demiş. Her şeyi biliyor adam doğuştan doktor. Jinekolog, mimar, mühendis, ama ortada diploma yok ne yazık ki. Yandaş yazarlardan biri dedi ki 'diploma vardı ama FETÖ'cüler çaldı.' FETÖ'cüler de açıklama yaptı, 'çalmaya gittik ama bulamadık' dediler. Sporda bu Pasolig uygulaması niye geldi? Çünkü protesto etmesinler diye, Pasolig uygulamasını hemen kaldıracağız hemen."

Suriye'ye büyükelçi atayacaklarını ve Suriyelileri ülkelerine davulla zurnayla uğurlayacaklarını söyleyen İnce, "40 milyar dolar parayı Suriyelilere harcayacağımıza, Çorlululara, Lüleburgazlılara, Keşanlılara, Tonyalılar'a, Viranşehirlilere harcayacağız." dedi.

KHK ile işten atılan, hakkında dava açılmayanları işlerine iade edeceklerini, KHK ile işten atılan, hakkında dava olanların ise dava sonuçlarını bekleyeceklerini ve özel hayatın korunacağını, kimsenin telefonunun dinlenmeyeceğini anlatan İnce, askeri okulları da iş başına geldiğinde hemen açacağını dile getirdi.

İnce, "Medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız, medya borazan olmayacak. Dünya Türkiye'deki seçimle ilgileniyor, büyükelçiler benden randevu istiyor, dünyada hatırı sayılır 50 ülkenin 50'si de randevu istedi. Şöyle diyorlar, 'ezber bozan bir adam var' diye yazıyorlar, övüyorlar ama Türkiye'de medya korkudan görmüyor. Bu pazar Binali Yıldırım ne olacak? Başbakanlık

kalkacak, ben konuşurken televizyonlar yayını kesiyor, Binali Yıldırım'a bağlanıyor. Binali Yıldırım cumhurbaşkanı adayı mı? Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Utanmıyor musun bundan medya... Şu TRT var ya TRT... Bu TRT'yi adam edeceğiz, bu TRT borazan, Türkiye Radyo Televizyonu değil Tayyip Radyo Televizyonu, benim de borazanım olmayacak. Borazana ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

