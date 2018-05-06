İnce: Bu iş olmuş, bu iş tamam

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursanın Gemlik ilçesindeki İskele Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Gemlik’e miting için nasıl geldiğini anlatan İnce, "Saat gecenin 11'i. CHP Gemlik İlçe Başkanı’nı ara, ’Gemlik'e bir selam vereyim’ de. Bir tek afiş yok İnce Gemlik'te’ diye. Sonra geliyorsun, miting alanı dolu. Bu iş olmuş, bu iş tamam. Ben siyaseti hep ilke üzerine yaptım. İnandığım şey neyse onu yaptım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına Hayır oyu verdim bugün olsa yine Hayır oyu veririm. Bugün aramızda bir arkadaş var. Ben cumhurbaşkanı adayıysamÿbaşlangıç fikrini bu arkadaşım yaptı. Kendisiyle beraber parti içinde yarışlarda beraber olmadık, karşı karşıyaydık ve beni hiç desteklemedi. Son Parti Meclisinde, Ben Bursalılara sordum, ’CHPnin adayı kim olsun?’ diye. Millet, ’Muharrem İnce’ diyor. ’Milletin görüşünü Parti Meclisine aktarayım dedi. O arkadaşım, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal" diye konuştu.

’AKŞENER FETÖCÜ DEĞİLDİR’

Tüm cumhurbaşkanı adaylarından başarı dilemek için yarın randevu isteyeceğini açıklayan İnce, Az önce gördüm; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi yan yana stant açmış, imza topluyorlar. Size talimatımdır. Gidin, arkadaşlarımıza imza verin, destek olun. Ben yarın tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Milletin arasında küslük olmaz. Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam. Güreş mertçe olacak, yiğitçe olacak. Akşenere imza verenlere ’FETÖcü’ diyorlar, böyle bir şey olur mu? Ben kefilim, Akşener FETÖcü değildir. Yarış adil olacak" diye konuştu.

’BUNLAR 45- 50 GÜNDE İNCE HASTALIĞA TUTULACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Kayseri’de kendisine atıfta bulunduğunu söyleyen İnce, "Diyor ki ’CHP öyle yaptı, böyle yaptı. Adayını son anda belirledi. İnce siyaset diyor benim için. Siyaset zaten ince bir iştir, diplomasi ince bir iştir. Kalın kafayla yapılmaz ki siyaset. Ne güzel yazmış, Balıkesirli çocuklar. Sarayı boşalt, Yalova'dan eniştem gelecek diye. Eğer bu 45- 50 günde bunlar ince hastalığa tutulmazsa ben de neyim. 'Bunların tek dertleri var, beni indirmek’ diyor. Bizim seninle bir derdimiz yok. Benim derdim, memleket. Şimdi diyorum ki seni indirsek acaba senin yanında ne de iner, ben ona bakıyorum. Mesela seni indirsek dolar, euro, faiz, benzin fiyatı, gübre, mazot iner. Seni indirsek egoların da iner. Seninle derdimiz yok; ama seni indirdiğimizde bu kadar şey iniyorsa sen de in be kardeşim; ne olacak."

’YARGI, BENİ DE YARGILAYABİLMELİ’

Ekonomiyi düzeltmenin yolunun yargıyı düzeltmekten geçtiğini vurgulayan İnce, "Yargıyı düzeltmediğimiz sürece Türkiyede hiçbir şey düzelmez. Yabancılar bu ülkeye güven duymadığı sürece iki yakamız bir araya gelmez. Yapmamız gereken iş, yargıyı adam etmektir. Yargıyı öyle bir hale getirmeliyiz ki beni de yargılayabilmeli. Önce yargıdan başlayacağız. Yargı, bağımsız ve tarafsız olacak. Benim cumhurbaşkanlığımda yüksek yargıçlar, ben salona girdiğimde ayağa kalkmayacaklar. Özgür bir Türkiye yaratacağız. Merak etmeyin, geleceğimizi geri alacağız. Fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin sözü, çocuklarımız en iyi şekilde yetişecek.

'SARAYDA OTURMAYACAĞIM’

İnce, "Herkes, hesap verecek. Hesap vermezsen demokrasi olmaz. Denetim mekanizması olacak bir sistem kuracağız. Allahın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda sarayda oturmayacağım. Bu ülkenin en zeki evlatlarına, üniversite sınavında ilk 5 bine girmiş evlatlarına tahsis edeceğim. Ben bu çocuklara 16 sene fizik anlattım, mekanik anlattım. Meslektaşlarım iş bulamıyor, onların üniversite sınavına çaba harcarken, şimdi işe girmek için çaba harcayacağım. Milletimizin içindeki o değişimi görüyorum, o destanı birlikte yazacağız. Bir büyük devrimi gerçekleştireceğiz, 24 Haziranda" diye konuştu.

İlerleyen günlerde düzenleyeceği mitinglerden bahseden Muharrem İnce, şunları söyledi:"Çarşamba günü Edirne'de miting yapacağım, perşembe Diyarbakır'a geçeceğim. Cuma günü Rize'de konuşacağım. Edirne'de neyi konuşuyorsam Diyarbakır'da da onu konuşacağım. Diyarbakır'da neyi konuşuyorsam Rize'de de onu konuşacağım. İnce konuşmasında televizyon kanallarına seslenerek hangi kanal mitingini vermezse önünde miting düzenleyeceğini söyledi.