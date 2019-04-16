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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Süreç YSK'nın önündedir

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İmamoğlu: Süreç YSK'nın önündedir

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun tutanağını netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'na Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde belki de en önemli süreçlerinden bir tanesini yaşadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

Süreç Yüksek Seçim Kurulu'nun önündedir. Bu akşam sayım bitiyor. Kanun gereği seçim kurulunun, İstanbul il seçim kurulunun tutanağımızı netleştirip 16 milyon insanın mazbatasını bize teslim etmesi şarttır. Ben bu şehre hizmet etmeye geldim. Bu ülke Ankara'daki hükümeti seçti mi, seçti. Oy verirsin, vermezsin. Sayın Cumhurbaşkanına oy verdi mi, verdi. Ben İstanbul'a Belediye Başkanı olarak seçildim mi, seçildim. Sayın Cumhurbaşkanının da Ankara'da görevi var mı, var. Biz birbirimizin bu millet adına yol arkadaşıyız.

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