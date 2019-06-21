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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.06.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin

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İmamoğlu: Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu bir otelde amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasına, "Sadece 48 saat sonra İstanbullu seçmenler olarak sandık başına gideceğiz ve bu kutsal şehrin geleceği için hep birlikte yeniden bir kez daha karar vereceğiz." sözleriyle başlayan İmamoğlu, İstanbul'daki amatör spor kulüplerini ve tüm spor faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi. İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 28 ilçesine dağılmış toplam 64 spor tesisi bulunuyor. Kamuya ait ise toplam 340 spor tesisi var. Bunlardan 105'i spor kulüplerine tahsis edilmiş, dolayısıyla halka kapalı durumda. Bu rakamlar, 16 milyonluk İstanbul gibi büyük bir şehir için yeterli değil. İstanbul'da 30 yeni kapalı spor salonu ve 30 yüzme havuzu yapacağız. 10 ilçede tamamlayacağımız gençlik merkezleri de gençlerimizin bir araya gelip, eğitmen ve antrenörlerle spor yapabilecekleri imkanları sunacak. 18-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlerimiz, Genç-Kart’ı ile ulaşımda olduğu gibi spor tesislerinden de yüzde 40 indirimli olarak faydalanabilecek."

İmamoğlu, amatör branşlar, kulüpler ve ligleri destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal, uluslararası turnuva ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Özellikle engellilere yönelik, okullar arası paraolimpik turnuvaları mutlaka hayata geçireceğiz. İstanbul'da spor alanında temel hedeflerimizden bir tanesi kısa vadede amatör branşların, semt takımlarının her alanda desteklenmesi ve uzun vadede de hızla tesisleşmeye gidilip, İstanbul’un her yanında spor tesisi olmayan tek bir mahallenin bile kalmaması." diye konuştu.

"Yürü Be! İstanbul" uygulaması

Ekrem İmamoğlu, e-spor konusunda da projeler ürettiklerini, e-spor merkezleri ve e-spor ligi kurulacağını anlatarak, "Yüre be İstanbul !" mobil uygulamasının detaylarını paylaştı:
"Bu uygulama tamamıyla ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olacak. Yürü Be! İstanbul uygulaması ile İstanbullular yürüdükçe puan biriktirecek. Biriktirdikleri puanlar ile Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, kültür-sanat ve diğer sosyal etkinliklerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Bütün dünya, kentlerde nasıl hareketli bir yaşam sağlarım, obezite gibi çağın hastalıkları ile nasıl baş edebilirim diye kafa yorarken, biz de İstanbul için bugünden adımlarımızı atmaya başlayacağız."

Konuşmasında 23 Haziran seçimlerine de değinen İmamoğlu, sandığa gitme çağrısı yaptı. İstanbul'un iki gün sonra tarihi bir seçime sahne olacağını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"48 saat sonra sandık başına gitmemiz çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacak. Bu aziz şehirde yaşayan 16 milyonluk İstanbul ittifakını göreve çağırıyorum. Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin. İnandığınız aday kimse, etki altında kalmadan, mahalle baskısına boyun eğmeden vurun mührü. Ama oylarınıza da mutlaka sahip çıkın."

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