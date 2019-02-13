İmamoğlu: Devletin işi manav açmak değil
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih’te seçim çalışması yaptı.
İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan ‘Of-Hayrat Derneği’nde muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, partisinin Fatih belediye başkan adayı Soner Özimer ve partililer eşlik etti. Kadınlar Pazarı’nda esnafı ziyaret eden İmamoğlu, Siirt Vakfı’na giderek yöneticilerle görüştü. Şehremini’deki semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine, tanzim satış noktalarının açılmasının bir şov gibi olduğunu belirterek şunları söyledi:
ESNAFI SUÇLAYARAK OLMAZ
“Esnafı suçlayarak bu iş olmaz. Üretici ve tüketicinin alım gücünü hesaplamak gerekir. Esnafın kazandığı oran bellidir. Tanzim satış tabi ki olsun, ama çadır kurarak olmasın seçimlere bir ay kala olmasın. Belediye 1980’li yıllarda bunu zaten yaptı. Sümerbank’ı niye yok ettiniz o zaman? Fiskobirlik ve birçok kooperatif niye kayboldu gitti o zaman. Devletin işi manav açmak değil, devletin işi tüketicinin cebindeki parayı arttırmak. Devletin işi sağlıklı ve ucuz gıda erişimine katkı sunmak için, taşıyıcıların mazotunu ucuzlatın, köprü geçiş ücretlerini ucuzlatın. Bu hoş ve inandırıcı bir şey değil, vatandaş buna inanmaz ama eğer ucuz gıda geliyorsa da gitsin alsınlar.”
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