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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Devletin işi manav açmak değil

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İmamoğlu: Devletin işi manav açmak değil

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih’te seçim çalışması yaptı.

İskenderpaşa Mahallesi’nde bulunan ‘Of-Hayrat Derneği’nde muhtarlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, partisinin Fatih belediye başkan adayı Soner Özimer ve partililer eşlik etti. Kadınlar Pazarı’nda esnafı ziyaret eden İmamoğlu, Siirt Vakfı’na giderek yöneticilerle görüştü. Şehremini’deki semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine, tanzim satış noktalarının açılmasının bir şov gibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

ESNAFI SUÇLAYARAK OLMAZ 

“Esnafı suçlayarak bu iş olmaz. Üretici ve tüketicinin alım gücünü hesaplamak gerekir. Esnafın kazandığı oran bellidir. Tanzim satış tabi ki olsun, ama çadır kurarak olmasın seçimlere bir ay kala olmasın. Belediye 1980’li yıllarda bunu zaten yaptı. Sümerbank’ı niye yok ettiniz o zaman? Fiskobirlik ve birçok kooperatif niye kayboldu gitti o zaman. Devletin işi manav açmak değil, devletin işi tüketicinin cebindeki parayı arttırmak. Devletin işi sağlıklı ve ucuz gıda erişimine katkı sunmak için, taşıyıcıların mazotunu ucuzlatın, köprü geçiş ücretlerini ucuzlatın. Bu hoş ve inandırıcı bir şey değil, vatandaş buna inanmaz ama eğer ucuz gıda geliyorsa da gitsin alsınlar.” 

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