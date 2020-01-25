İlker Başbuğ, Altaylı’nın mektubunu yorumladı: Kumpasın itirafı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2008’de eski MİT mensubu Enver Altaylı tarafından Fetullah Gülen’e yazılan mektup da yer almıştı. Mektupta Altaylı’nın, “Yeni Genelkurmay Başkanı’nın zatı âlinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir (olumsuz). Göreve başlar başlamaz, bana bir dostumun sayılarının 7 olduğunu söylediği bazı generalleri, yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür. 7 generalin izlenmeye alınmalarının gerekçesi zatı âlilerinize taraftar oldukları iddiasıdır” cümleleri yer alıyordu. Enver Altaylı’nın mektubuna konu olan Genelkurmay Başkanı, 30 Ağustos 2008’de göreve başlayan İlker Başbuğ’du.

Altaylı’nın mektubuyla ilgili görüştüğümüz Başbuğ için mektupta yazılanlar aslında “malumun ilanından” öte bir anlam taşımıyordu. Emekli Orgeneral Başbuğ, Hürriyet’e şunları söyledi:

TEHLİKEYİ ANLATMIŞTIM

“Görevi devraldığım dönemde, Ağustos 2008’de yaptığım konuşmada kısaca Fetullahçıların yapılanmalarına ve tehlikesine değinmiştim. 2009’da da Harbiye’de yaptığım konuşmada detaylı olarak cemaat tehdidinin altını çizmiştim. Ancak mektuptan anlaşıldığı kadarıyla, daha ilk göreve başladığım devir teslim sırasında yaptığım konuşmanın ardından bu mektup kaleme alınmış. Mektupta dikkat çekici olan kısım Enver Altaylı’nın bunları 3. kişiden aldığı duyumlar sonunda Gülen’e aktarıyor olması. Mektupta anlatılanlar, hedefe konulma sürecimizin ve yaşadıklarımızın sebeplerini gösteriyor.”

NEDEN TUTUKLAMADINIZ?

ENVER Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yazdığı mektubu yorumlayanlardan biri de eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar’dı. Yunus Dolar henüz ortaokul öğrencisiyken kendisi gibi 2 kardeşi ile birlikte Erzurum’da FETÖ yapısına girdi, örgüt tarafından polis yapıldı. 2007 yılından itibaren FETÖ tarafından başlatılan Ergenekon, Askeri Casusluk, Balyoz gibi operasyon süreçlerinde hukuksuzlukları sorgulamaya başladı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ise “itirafçı” oldu ve örgütle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TALİMAT OLARAK GELDİ

Enver Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yazdığı mektubu yorumlaması için Yunus Dolar ile görüştük: “Mektubu okuduktan sonra anladım ki, Enver Altaylı’nın mektubunda dikkat çektiği konuların birçoğu Fetullah Gülen tarafından talimat olarak bizlere aktarılmış. İlker Başbuğ’a ve MİT’e karşı sürekli düşmanca bir tavır takınılıyordu. İlker Başbuğ’un tutuklanması telkin ediliyordu. Hatta 2012’de, kendisi de cemaatçi olan çocukluk arkadaşım Tabip Albay Dr. Emin Aydur, “Hocaefendiyi kızdırdınız. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u neden tutuklamadınız?” diye sormuştu. Bu görüşmeden 2 ay sonra İlker Başbuğ tutuklandı.”