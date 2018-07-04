İlk kararname: Bakanlar Kurulu yetkileri Beştepe’de

İFLAS KANUNU DA VAR DENİZ İŞ KANUNU DA

698 sayılı kararnamede yapılan düzenlemelerle, Limanlar Kanunu’ndan Çeltik Ekim Kanunu’na kadar bir dizi düzenlemede değişiklik yapılırken, yürürlükte bulunan kanun ve KHK’lar ile 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK’ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıfların, Cumhurbaşkanı’na yapılmış sayılacağı belirtildi.

Kararnameye göre, yeni düzenleme Cumhurbaşkanı yemin ederek göreve başladıktan sonra yürürlüğe girecek. Kararnamede, Başbakanlık’taki uzman yardımcılarıyla ilgili bir düzenleme de yer aldı. Başbakanlık merkez teşkilatında “uzman yardımcısı” kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

KARARNAMELERİN DEVAMI GELECEK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kamu kurumlarıyla ilgili bir dizi daha kararname çıkması bekleniyor. Bu kararnameler kapsamında, tüm bakanlıkların teşkilat yasaları iptal edilecek. Yeni bakanlıkların kuruluşunu ve yeni teşkilat şemasını içeren kararnamelerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edip göreve başlamasından sonra yayınlanması bekleniyor. Yapının tamamlanmasının ardından bürokrasi atamaları söz konusu olacak. Halen müsteşardan il müdürlerine kadar 1800 kadronun Cumhurbaşkanı’nın onayıyla atandığı, üçlü kararname kalkacağı için bu sayının değişeceği, Cumhurbaşkanı’yla gelip-giden kadrolar dışındaki atamaların bakanlara bırakılacağı belirtiliyor.