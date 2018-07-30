İlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!
GeriGündem İlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
30.07.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

İlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan Ebabil kuşları Karabük’ü mesken tuttu.

Dünya üzerinde kendine has özellikleri ile gizemini koruyan, Kuran-ı Kerim’de de Fil Suresi’nde geçtiği üzere kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehen’in filler ordusunu, gagasında taşıdığı taşlarla yenilgiye uğrattığına inanılan Ebabil kuşları Karabük’ten sonra Safranbolu’da da görüldü. Üç hafta önce Karabük Bahçelievler Aile Sağlık Merkezi’nde personeller tarafından bulunan Ebabil kuşu bu sefer de Safranbolu kent ormanında bulundu.

Nadir rastlanan türlerden olan Ebabil kuşunun yaptığı araştırmalar sonucunda etçil olduğunu öğrenen kent ormanı işletmecisi Kerem Demir, kuşa haşlanmış yumurta ve kıyma vererek beslemeye çalıştı. Demir tarafından orman girişinde yerde hareketsiz bulunan Ebabil kuşu ilgi görürken, çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim edilene kadar koruma altına aldı. İlgi gören kuşu çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Demir bulduğu kuşun, araştırma yaparak Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

“İLK BAŞTA KIRLANGIÇ YAVRUSU OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Sabah saatlerinde işletme yerinin kapısına geldiğinde, kapının önünde yerde bir kuş yavrusu bulduğunu söleyen Demir, “Korkudan titrer halde, yaralı gibi duruyordu. Elimize aldık, ilk başlarda bunun kırlangıç yavrusu olabileceğini düşündük. Hatta o şekilde binamıza getirdik. Belirli bir zaman geçtikten sonra piknik için gelen vatandaşlardan bir iki tanesi bu kuşun kırlangıçtan ziyade Ebabil kuşu gibi duruyor dedi. Hakikaten görsellerden baktığımızda bunun ebabil kuşu olduğunu gördük” dedi.

“SAFRANBOLU’YU ÇOK SEVMİŞE BENZİYOR”

Demir, Ebabil kuşunun uzun yıllar sonra ilk defa Karabük’te görüldüğüne dair haberlerin üç hafta önce Karabük basınında, sonrasında ulusal basında yer aldığını belirterek, “O da bizim ilgimizi çekmişti. Hakikaten Ebabil kuşu olduğunu gördük. Uçamıyor yavru olduğu için. Ama sürekli uçma çabası içerisinde. Yere koyduğumuzda yerde durmuyor, elimize aldığımızda cana çok yakınlık gösteriyor. Hiçbir zaman insandan uzaklaşır gibi bir tavrı yok. Ebabil kuşu Karabük’ten sonra Safranbolu’da da kendine yer buldu. Safranbolu’yu çok sevmişe benziyor. Bundan sonrada Milli Parklara haber vereceğiz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İlk bulduğunda kırlangıç sanmıştı, şimdi ayrılamıyor!

Bayram ziyaretine giden 49 bin Suriyeli döndü

Karakolda dehşet! Meslektaşları tarafından gözaltına alındı

Mustafa Akaydın'ın acı günü