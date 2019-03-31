2019 yerel seçim sonuçları gelmeye başladı.. İşte illerimizden gelen seçim sonuçları ve oy oranları
İllere göre 07.00 ve 08.00 aralığında başlayan oy verme süreci, 16.00 ve 17.00 saatlerinde tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine başlandı. Seçim sonuçları grafikli olarak Hurriyet.com.tr seçim sayfası üzerinden dakika dakika güncelleniyor. İşte büyükşehirler başta olmak üzere tüm kentlerin seçim sonuçları ve oy oranları...
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları, YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Büyükşehirler başta üzere seçmenler tarafından takip edilen yerel seçim sonuçları, grafikli ekranlar ve oy oranları ile Hurriyet.com.tr seçim sayfasında yayımlanıyor.
İŞTE SANDIKLARDAN GELEN OY ORANLARI