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    İl il iftar ve sahur saatleri | 2018 Ramazan imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Bugün Ramazan'ın onuncu gününü idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Yaşadıkları şehirlerde akşam ezanının saat kaçta okunduğunu ve iftarın ne zaman açıldığını merak eden vatandaşlar, bir yandan iftar için hazırlık yaparken bir yandan da Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre 25 Mayıs iftar saatlerini sorguluyor. İftar saatlerinin yanı sıra sahur saatleri de merak edilen diğer bir konu. Peki, Bugün iftar saat kaçta? İftar ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Sahur saat kaçta? Sahur ne zaman?

    Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan'ın onuncu gününü oruçlu olarak geçiren Müslümanlar, bu akşam iftarın saat kaçta olduğunu sorgulamaya başladı. Son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, iftarın yanı sıra sahur saatlerini de merak ediyor ve araştırıyor.  Akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarını vakit kaybetmeden zamanında yapmak isteyen kişiler, 25 Mayıs iftar vakti ve akşam ezanı saatlerini ve bunun yanında sahur saatlerini sorguluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve il il tüm Türkiye iftar saatleri...

    İL İL İFTAR SAATLERİ

    Saatlerin ilerlemesiyle birlikte 2018 imsakiyesine dair sorularını sıklaştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre, şehirlerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre, 25 Mayıs 2018 tarihinde akşam ezanı İstanbul'da 20:31'de okunacak ve İstanbullular orucunu açacak, ülkemizin başkenti Ankara'da iftar 20:12'de yapılacak. Oruç ibadetini yerine getiren İzmirliler ise iftarını saat 20:31'de yapacak.

    Ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan vatandaşlar da Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış 2018 Ramazan İmsakiyesi sayfamızdan, bulundukları şehirlerde iftara ne kadar kaldığını geriye sayım sayacı ile takip edebilir.

    İL İL İFTAR VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

    İL İL SAHUR SAATLERİ

    Sahur vakitleri Ramazan'ın ilk gününden bu yana en çok araştırıla konulardan oldu. Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, iftarın ardından sahur saatlerini de sorgulama başladı. İşte il il sahur saatleri...

    2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

    SAHUR SAATLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    HÜRRİYET RAMAZAN ÖZEL SAYFASI

    hurriyet.com.tr'nin okurları için hazırladığı Ramazan sayfasından Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilir, teravih namazı saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ramazan sayfamızdan Ramazan'a dair tüm merak edilen soruların cevaplarını bulabilir, ayrıca 'ramazanda sağlık' ve 'bugün ne pişirsem' bölümlerinden de faydalanabilirsiniz.

    HÜRRİYET RAMAZAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: İftar saat kaçta? , İl il iftar ve sahur saatleri , gündem
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