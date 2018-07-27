İkna seferberliği
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener’i ikna için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan İYİ Parti kurulları seslerini duyurmak için yeni eylemler planlamaya başladı. Partinin tüm yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları bugün Türkiye’nin dört bir yanından oluşturdukları konvoylarla Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önüne gidecek.
‘Meral Akşener’e Gidiyoruz’ sloganıyla yola çıkılırken, ‘Büyük Türk Milleti’ diye başlayan bir de çağrı yapıldı. Çağrı metninde, şu ifadelere yer verildi: “Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için. Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için. Koltuğa yapışan değil, gerek gördüğünde kalkabilme cesaretini gösterebildiği için.”
EVİNİN ÖNÜNE EKRAN
Yol boyunca yapılacak canlı yayınlar, röportajlar Akşener’in evinin önüne kurulacak dev ekrana anlık yansıtılacak. Saat 18.00 gibi Akşener’in evinin önünde olmayı planlayan partililer hep bir ağızdan Akşener’in sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Benzemez kimse sana’, ‘Drama Köprüsü’nü seslendirecek. Akşener’in ‘Sizi çok sevdim be’ sözlerinden esinlenilerek hazırlanan ‘Biz de seni çok sevdik be’ şarkısı da ilk kez seslendirilecek.
Akşener’in evinin olduğu sokak, partinin ambleminden yola çıkılarak ‘Güneş Sokak’a dönüştürülecek. Kurultayın yapılacağı 12 Ağustos’a kadar evin önündeki etkinlikler devam edecek.
İYİ Parti, genel merkez binasını Akşener’in fotoğrafının olduğu dev bir afişle giydirdi. Akşener’in Afyonkarahisar’daki olaylı kampta söylediği “Ben sizi çok sevdim be” sözlerine yer verilen afişte partililerin “Biz de seni çok seviyoruz be” yanıtı da yer aldı.
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