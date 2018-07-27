İkna seferberliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkna seferberliği
GeriGündem İkna seferberliği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA
27.07.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

İkna seferberliği

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İkna seferberliği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olması için ikna çalışmaları devam ediyor. Akşener’i ikna için yapılan görüşmelerden  sonuç alamayan İYİ Parti kurulları seslerini duyurmak için yeni eylemler planlamaya başladı. Partinin tüm yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları bugün Türkiye’nin dört bir yanından oluşturdukları konvoylarla Akşener’in İstanbul Üsküdar’daki evinin önüne gidecek.

Meral Akşener’e Gidiyoruz’ sloganıyla yola çıkılırken, ‘Büyük Türk Milleti’ diye başlayan bir de çağrı yapıldı. Çağrı metninde, şu ifadelere yer verildi: “Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için. Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için. Koltuğa yapışan değil, gerek gördüğünde kalkabilme cesaretini gösterebildiği için.”

EVİNİN ÖNÜNE EKRAN
Yol boyunca yapılacak canlı yayınlar, röportajlar Akşener’in evinin önüne kurulacak dev ekrana anlık yansıtılacak. Saat 18.00 gibi Akşener’in evinin önünde olmayı planlayan partililer hep bir ağızdan Akşener’in sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Benzemez kimse sana’, ‘Drama Köprüsü’nü seslendirecek. Akşener’in ‘Sizi çok sevdim be’ sözlerinden esinlenilerek hazırlanan ‘Biz de seni çok sevdik be’ şarkısı da ilk kez seslendirilecek.

Akşener’in evinin olduğu sokak, partinin ambleminden yola çıkılarak ‘Güneş Sokak’a dönüştürülecek. Kurultayın yapılacağı 12 Ağustos’a kadar evin önündeki etkinlikler devam edecek.

İkna seferberliği
İYİ Parti, genel merkez binasını Akşener’in fotoğrafının olduğu dev bir afişle giydirdi. Akşener’in Afyonkarahisar’daki olaylı kampta söylediği “Ben sizi çok sevdim be” sözlerine yer verilen afişte partililerin “Biz de seni çok seviyoruz be” yanıtı da yer aldı.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti

KPSS alan sınavı bugün ve yarın

İstanbul teftişi

Bir haftada 44 terörist öldürüldü