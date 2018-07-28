İkna nöbeti
OLAĞANÜSTÜ kongre kararı alınan İYİ Parti’de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i ikna etmek için parti teşkilatı ayağa kalktı.
Başta Ankara olmak üzere çeşitli illerden dün sabah yola çıkan binlerce partili konvoy halinde Akşener’in evine geldi. Üsküdar Beylerbeyi’ndeki evine kapanan Meral Akşener’i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasındaydı. Akşener’in evinin kapısına mektuplar bırakan partililer, “Bizi bırakma” diye slogan attı. Meral Akşener’e hitaben “Yüzünü bize dön” pankartlarının asıldığı sokak İstanbul dışından gelen partilerle tamamen doldu. İstanbul dışından gelenler Kurtköy’de konvoy oluşturup Beylerbeyi’ne kornolar çalarak geldi. İYİ Parti genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Şenol Bal ile parti yöneticileri ve bazı milletvekilleri de konvoyla birlikte Akşener’in evinin önüne geldi. Saat 17.30’da Akşener’in kapısını çalan Koray Aydın ve beraberindekiler içeri girdi. Parti yöneticileri Akşener’i kararından vazgeçirmek için çaba gösterdi. İçerde görüşme sürerken dışarıda İYİ Parti’nin seçim şarkıları çalındı. Partililerin Akşener’e yönelik “Dön” sloganları yükseldi. Saat 18.00’e kadar evinden çıkmayan ve açıklama yapmayan Akşener’in bu tablo karşısında ne yapacağı, dön çağrılarına nasıl cevap vereceğini kalabalık tarafından merakla beklendi.
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