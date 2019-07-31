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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

’İkizler tek sayılmalılar’

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’İkizler tek sayılmalılar’

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, barajı aşamayarak tercih hakkında bulunamayan Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nun motivasyonlarını kaybetmeyerek gelecek yıl tekrar sınava gireceklerini söyledi. Sınava iki ayrı kağıtla iki ayrı birey olarak girmelerinin ikizleri zorladığını belirten Aycan, “Yeni dönemde YÖK Başkanlığı ile temas kuracağım ve tek sayılıp ortak sınav yapmaları ve tek bir kağıt olması konusunda mücadele vereceğim” dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi’ndeki (TYT) 150 puan barajını geçemeyince tercih yapamadı. Ayşe’nin puanı 141, Sema’nın puanı ise 140’ta kaldı. 18 yaşındaki ikizler, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde üniversite sınavına girmiş, hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu söylemişti.

SENEYE TEKRAR GİRECEKLER

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu toplantısında Siyam ikizlerinin sınav olma şekillerine itiraz ederek ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar’a “İkisinin aynı yerde okuması lazım” talebinde bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Siyam ikizleriyle ilgili şunları söyledi: “Puanları düşük, barajı aşamadılar. Seneye inşallah iyi hazırlanıp, tekrar girecekler. Biz de verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğiz. Yeni dönemde de YÖK Başkanlığı ile temas kuracağım tek sayılıp, ortak sınav yapmaları ve tek bir kağıt olması konusunda... Hukuki yönden sıkıntıları var ama halletmeye çalışacağız. Okumayı çok istiyorlar, ben de okumalarını çok istiyorum. ‘Eğitim şart’ diyorlar, çok motiveler. Üzgün değiller. Tekrar sınava girmeyi istiyorlar.

‘TAKILDIKLARINI HİSSEDİYORLAR’

Sınav yaparken iki ayrı kağıt, iki ayrı birey olarak girmişler onun da sıkıntıları olmuş. Tek kağıtta girmelerinde başarıları da daha iyi artar. Açık lise mezunu oldukları için sınavla ilgili hiç deneyimleri de yok. Onu da bakanlıktan istedim. Deneme sınavına alınması için bir şeyler yapmalarını talep ettim. Sınava hazırlanarak tekrar girmeyi istiyorlar. İki ayrı birey olarak girmeleri onları çok zorlamış. Birbirlerini hissediyorlar, takıldıklarını hissediyorlar. Bakamıyor, yardım edemiyor ama ikizinin ‘sıkıntı çektiğini hissettim’ diyor. Yardım edememekten dolayı tedirgin oluyorlar. Ayrı birey gibi davranmaları kolay değil.”

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