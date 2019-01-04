İki Türk öğrenci Ukrayna’da öldürüldü
Ukrayna’nın Harkov kentinde tıp eğitimi gören 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk üniversite öğrencisi evlerinde ölü bulundu. Ukrayna basını Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey isimli öğrencilerin defalarca bıçaklandığını ve boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü yazdı.
Harkov kentini dehşete düşüren olay, sınıf arkadaşlarından birinin Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbey’den üç gün boyunca haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Türk olduğu belirtilen bu kişi, polise başvurarak arkadaşlarına 31 Aralık’tan beri ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine polis, İzmirli oldukları ifade edilen genç kızların yaşadığı apartman dairesine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, Yıldız ile Hüsünbey’in cesetleriyle karşılaştı. İlk incelemede genç kızların çok sayıda bıçak darbesine maruz kaldıkları ve boğazlarının kesildiği belirlendi.
KATİL TANIDIK OLABİLİR
Polis, Buket ve Zeynep’in Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olduğunu açıkladı. Eşyaların altüst edildiğinin görüldüğü dairenin giriş kapısında zorlama izine rastlanmadı. Bu nedenle güvenlik güçleri, katilin tanıdık olma ihtimalini değerlendiriyor. Muhtemel şüpheli, genç kızlardan birinin Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşı. Yerel medyaya göre, genç kız ailesine eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği şikâyetinde bulunuyordu.
10 GÜNDE ÜÇÜNCÜ ÖLÜM
Öte yandan kızların öldürüldüğü evin sahibi Arap kökenli Abdel Taysir Almadani’nin annesinin de 23 Aralık’ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğu açıklandı. Kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığı tespit edilmişti.
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