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    İki stratejik hedefimiz de gerçekleşti

    ANKARA
    26.06.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bir grup gazeteciyle seçim sonuçlarını değerlendirirken “MHP’nin seçimler kapsamında iki stratejisi vardı. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş komplo püskürtülmüştür” dedi. Bahçeli şunları kaydetti:

    ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK
    MHP’nin 24 Haziran kapsamında iki stratejisi vardı. Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

    BAŞARIDAN BAŞKA SEÇENEK YOK
    Önümüzdeki süreçte partimiz üstüne düşen her sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda yerine getirecektir. Türkiye 24 Haziran’da umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ayrıca 9 ay 9 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli olan çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. Heyecanlıyız. Hazırlıklıyız, inançlıyız. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz.” 

    Etiketler: Devlet Bahçeli , secim2018 , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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