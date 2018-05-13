İki ilde başvuran çıkmadı

START ANKARA’DAN

İYİ Parti’nin kurulduğu 25 Ekim 2017’den bu yana 70 ile giden Akşener, bugün saat 11.00’de Ankara Congresium’da bir toplantı yapacak. Parti yöneticileri, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra binlerce partilinin katılması beklenen toplantıda, partinin seçim müziği ve sloganının açıklanması beklenirken Akşener, hedeflerini ve “nasıl bir Türkiye hayal ettiğini” anlatacak.

Geçen pazartesi akşamı sona eren ve 3 bin 449 kişinin başvurduğu milletvekilliği aday adaylıkları da analiz ediliyor. İYİ Parti’de en çok başvurunun yapıldığı yer 337 kişiyle Ankara 1’inci bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul 2’nci bölge ve 275 başvuruyla İstanbul 3’üncü bölge takip etti. Hakkâri ve Bayburt’ta ise hiç başvuru olmadı. Seçime girecek adayların belirlenmesi için teşkilatlarda temayül yoklaması yapılacak.



