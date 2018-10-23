İki il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Adıyaman için kuvvetli, Malatya, Tunceli ile Bingöl'de ise yer yer aralıklı sağanak yağış beklendiğini bildirildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.
Yağışların kuvvetli olması beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyaran merkez, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi konularda dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle