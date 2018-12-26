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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.12.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

İki çocuğunu boğarak öldürmüştü... O anne için flaş karar

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İki çocuğunu boğarak öldürmüştü... O anne için flaş karar

BAĞCILAR'da 2017 yılında biri 5 aylık, diğeri 5 yaşındaki öz çocuklarını boğarak öldüren Hatice Tiryaki'ye (26) akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hatice Tiryaki ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda sanığın ceza sorumluluğunun olmadığının belirtildiğini açıkladı. 

"KASTEN BİLEREK ÖLDÜRMEDİM. ÇOK PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Hatice Tiryaki, "Depresyondaydım. Psikolojim bozuktu. Kasten bilerek öldürmedim. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice Tiryaki'nin akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığını belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın akıl hastalarına mahsus güvenlik tedbiri uygulanan akıl hastası sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti sanığın akıl hastası olduğu ve isnat olunan suçlar nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından tutukluluk halinin kaldırılarak tahliyesine karar verdi. Heyet, toplum açısından tehlikeli olduğunun anlaşılan sanığın serbest bırakılmayarak hüküm kesinleşinceye kadar tedbiren akıl hastalarına mahsus yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı. 

İDDİANAMEDE

İddianamede 4 Şubat 2017 tarihinde şüpheli Hatice Tiryaki 5 yaşındaki Muhammed Tiryaki ile 5 aylık kızı Rabia Tiryaki'yi boğarak öldürdüğü belirtiliyordu. İddianamede Hatice Tiryaki'nin "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez 25 yıl hapis cezası isteniyordu. Sanık Hatice Tiryaki ilk duruşmada verdiği ifadesinde şunları söylemişti: "8 yıl önce evlendik. 8 yıl boyunca eşim üzerimde baskı kurup beni kimseye yollamıyor, kimseyle görüştürmüyordu. Sonra çocuklarımız dünyaya geldi. İkisinde de astım vardı. Evimizde solunum cihazı vardı. Çocuklarım astıma yakalandıklarında geceleri nefes alamazlar diye 3 ay hiç uyumadım. Psikolojim bozuldu. Yaratıklar görmeye başladım. Cinler görüyordum. Yeşil adam geldi yanıma. Hep yanımda duruyordu. Ben çocukları öldürmek istemedim. Yeşil adam bana 'iki cin yavrusu var, onları öldür' dedi. Ben de ikisini de boğdum. Kendime geldiğimde koştum odaya. Cin yavrusu diye öldürdüklerim benim yavrularımmış. Ben onları cin olarak gördüm hakim bey. Ben çocuklarına tokat bile atmayan bir anneyim. Eşime çok söyledim beni doktora götür diye ama götürmedi. Aileme de söyleyemedim, yeşil cin söyletmiyordu, 'sus söyleme' diyordu. Olaydan önce kendimi eşarpla boğmak istedim, defalarca sıktım sıktım ama intihar edemedim. Uyuyamadığım zamanlarda kendimi camdan aşağı atmaya çalıştım ama yapamadım. İlaç alırsam çocuğumu emziremem diye hastaneye de gitmedim."

 

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