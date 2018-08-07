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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADIYAMAN (İHA)
07.08.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

İki böbreği de sağ tarafta!

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İki böbreği de sağ tarafta!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde doğuştan iki böbreği de sağ tarafta olan 6 çocuk babası Abuzer Polat, çocuklarına bakabilmek için yetkilerden yardım bekliyor.

İki böbreği sağ tarafta olduğu için ağır işte çalışamayan 45 yaşındaki Abuzer Polat, sara hastası oğluna bakamadığını ve yaklaşık 2 yıldır evin kirasını ödeyemediğini belirterek çok zor durumda olduğunu ifade etti. Daha önce girdiği bir ticaretten dolayı iflas eden ve birikmiş borcundan dolayı alacaklıların kapısına kadar geldiği aile mağdur. Abuzer Polat, yetkililerden kendisinin çalışabileceği bir iş istiyor.

Sağlık durumundan dolayı çalışmadığını belirten böbrek hastası Abuzer Polat, “İki böbreğim sağ tarafta olduğu için ağır işlerde çalışamıyorum. Elimde herhangi bir iş yok. 6 çocuğumdan biri sara hastasıdır. Sağlığım ve maddi durumum iyi olmadığı için kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarıma bakamıyorum. Çok zor durumdayız. Her geçen gün hem sağlığımız hem de psikolojimiz bozuluyor. Yetkililerden çalışabileceğim bir iş istiyorum. Lütfen bize yardım edin” dedi.

Abuzer Polat’ın eşi Melek Polat, ise çocuklarına ne süt ne de yiyecek alamadığını belirterek, “Eşimin böbreklerinde sorun olduğu için her işte çalışamıyor. Hasta ve engelli bir oğlum var. Ev kiramızı dahi ödemekte sorun yaşıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır ev kiramızı ödeyemiyoruz. Su ve elektrik borcumuzu ödeyemiyoruz. 6 aylık bir çocuğum var. Hastaneye götürdüm. Doktor süt ile beslememi söyledi. Benim sütüm yetmiyor. Çocuğuma süt alamıyorum. Allah rızası için bize yardım edin. Eşimin bize bakması için ona bir iş verilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Gerçekten çok zor durumdayız. Bakkala ve fırına 1 yıllık borcumuz duruyor. Artık kimse bize borç bile vermiyor. Biz gerçekten çok mağdur bir aileyiz. Çocuklarıma yemek yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Allah rızası için beni bu dardan kurtarın. Borçlular evimize gelip bahçeden çıkmıyorlar” diye konuştu.

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