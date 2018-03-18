İhale mağdurları

Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi’nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen öğle yemeğinden bu öğrenciler yararlanamıyor. 36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri bahçede yiyor. Öğrenciler, bahçe duvarını da masa olarak kullanıyor. Veliler, okullarının kapatılmasına ve çocuklarına gittikleri okulda yemek verilmemesine tepki gösterdi.



Akın Erdem, “Öğrenciler, Kaymakamlık tarafından tahsis edilen minibüslerle okula gidip geliyor. Fakat yemek ihalesi önceden yapıldığı için okuldaki 105 öğrenciden bizim olan 36 öğrenciye yemek verilmiyor. Yemek saatinde çocuklarımız koku yaptığı için sınıflara bırakılmadığından okulun bahçe duvarını yemek masasına çeviriyor ve karınlarını burada doyuruyor" diye konuştu. İlçe yetkilileri, yemek ihalesinden sonra çocukların okula kayıt yaptırıldığını ancak bu sıkıntının giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.



