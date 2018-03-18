Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İhale mağdurları

    İhale mağdurları

    Murat AYDIN/DHA
    18.03.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’un Şenkaya ilçesinin 350 nüfuslu kırsal Yanıkkaval Mahallesi’ndeki ortaokul, öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi nedeniyle bu yıl kapatıldı.

    Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi’nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen öğle yemeğinden bu öğrenciler yararlanamıyor. 36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri bahçede yiyor. Öğrenciler, bahçe duvarını da masa olarak kullanıyor. Veliler, okullarının kapatılmasına ve çocuklarına gittikleri okulda yemek verilmemesine tepki gösterdi.

    Akın Erdem, “Öğrenciler, Kaymakamlık tarafından tahsis edilen minibüslerle okula gidip geliyor. Fakat yemek ihalesi önceden yapıldığı için okuldaki 105 öğrenciden bizim olan 36 öğrenciye yemek verilmiyor. Yemek saatinde çocuklarımız koku yaptığı için sınıflara bırakılmadığından okulun bahçe duvarını yemek masasına çeviriyor ve karınlarını burada doyuruyor" diye konuştu. İlçe yetkilileri, yemek ihalesinden sonra çocukların okula kayıt yaptırıldığını ancak bu sıkıntının giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.

    Etiketler: Erzurum , Eğitim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri