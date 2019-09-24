İğrenç olay! Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİğrenç olay! Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı...
GeriGündem İğrenç olay! Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/DHA
24.09.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

İğrenç olay! Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İğrenç olay! Oturduğu apartmanın otoparkında cinsel saldırıya uğradı...

KONYA'da 2 çocuk annesi N.Ş.'nin (43),  oturduğu sitenin otoparkında kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 1 çocuk babası komşu H.P.'ye (52), yerel mahkemenin 'cinsel saldırı' suçundan verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 aya indirilip, ertelendi. Karara tepki gösteren N.Ş., ''Ben 4 yıllık cezayı az bulmuşken, ceza 1 yıl 8 aya indirildi. Ben ne olursa olsun davamın arkasındayım. Tüm kadınlar için dimdik ayakta duracağım" dedi. 

Bir şirkette yöneticilik yapan N.Ş., 2017 yılının Temmuz ayında, işe gitmek için evinin bulunduğu Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki sitenin otoparkına indi. Ancak otomobili çalışmadı. Yardım istemek için mesai arkadaşlarını aramak isteyen N.Ş., kapıya doğru yürümeye başladı. Bu sırada ise yanına aynı binada oturan devlet memuru komşusu H.P. gelerek, "Yapacağım bir şey var mı?" diye sordu. Teşekkür ederek yoluna devam eden N.Ş.'ye iddiaya göre H.P., "Ben sizden çok hoşlanıyorum" dedi. Eşinin evde bulunmadığını belirterek, soğuk bir şeyler içmek için evine davet ettiği N.Ş.'nin göğsüne dokundu. Adımlarını hızlandıran N.Ş.'yi omzundan tutup durdurmak istedi. Yine iddiaya göre H.P., asansör önünde teklifi tekrarladı. N.Ş. ise polise giderek, şikayetçi oldu.  

TUTUKLANDI 3 GÜN SONRA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan H.P., 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. İtiraz üzerine 3 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuksuz yargılanan H.P. kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atıldı. Arabası bozulduğu için kendisine yardım etmek istedim. Omzuna bir kastım olmadığını göstermek için dokundum. Onun dışında bir yerine dokunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın, olayın ardından N.Ş.'ye  gönderdiği 'yalnızca dokunduğunu ve affetmesini istediği' yönündeki mesajları dikkate alarak, H.P.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı 'sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini' göz önüne alarak, 4 yıl 2 aya indirdi. Cezayı ertelemedi.

CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU

Her iki tarafın avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, 'basit cinsel saldırı' suçunun sabit olduğunu bildirdiği bozma kararında H.P.'ye verilen cezayı 2 yıla indirdi. Bu cezayı da iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 aya düşürüp, erteledi.

'ADALET İSTİYORUM'

İstinaf mahkemesinin verdiği kararın kendisini üzdüğünü belirten N.Ş, şunları söyledi:

"Ben oturduğum apartmanın otoparkında tanımadığım bir kişi tarafından tacize maruz kaldım. Beni elle taciz edip, zorla telefon numaramı aldı. Sonra tutuklanıp, serbest kaldı. Yargılama aşamasında ise şaka bir ceza aldı. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık cezayı bile az bulup istinafa gittim. Karşı taraf da istinafa gitti ve istinaf mahkemesi cezasını 1 yıl 8 aya indirdi.  Şaka gibi bir karar. Bunun bir açıklaması var mı? Sadece adalet istiyorum. Tüm kadınlar için adalet istiyorum. Sonuna kadar hakkımı arayacağım."   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'daki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı
Bahçeli'nin kalp ameliyatına da girmişti! Ünlü cerraha şok
Hocayla eve geldi sonra da kaçırdı... Ailece ‘sevgili’yi suçladılar