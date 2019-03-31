Iğdır'da seçim sonuçları gelmeye başladı... İşte gelen ilk oy oranları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde oy verme işlemi tamamlandı... İşte Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk bilgilere göre Iğdır'ın seçim sonuçları ve ilçelerin oy oranları...
Türkiye, 31 Mart'ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başında. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi saatlerin ilerlemesiyle birlikte Iğdır'da ikamet eden vatandaşlar da seçim sonuçları ve oy oranları için sabırsızlanmaya başladı.
Iğdır'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.
Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçim kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor.
Iğdır'dan da seçim sonuçları gelmeye başladı.
SEÇİM SONUÇLARI, SEÇİM ÖZEL SAYFAMIZDA OLACAK