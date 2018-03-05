Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar... Telefonda 'Sen Ağlama' davası!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde merhum Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar’ın annesinin varisi sıfatıyla Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) üye olduğu anlatıldı.

Sezen Aksu’nun söylediği “Sen Ağlama” isimli şarkının söz yazarının Aysel Gürel ve Sezen Aksu, bestecisi ise Onno Tunç olduğunun belirtildiği dilekçede, “Eserin yüzde 25’lik kısmı hak sahibi müvekkil Mehtap Ar’dır. İki yıl önce “Sen Ağlama” isimli eserin izinsiz kullanımı ile ilgili bazı gazetelerde ve internet sitelerinde haberler çıktı. Söz konusu haberlerde eserin İGDAŞ tarafından telefon santral bekletme müziği olarak kullanıldığı, bunun üzerine Sezen Aksu’nun açtığı davayla 17 bin lira tazminat kazandığı yazıyordu. Müvekkil Mehtap Ar da ortak eser sahibi olarak Sezen Aksu’yu aradı. Sezen Aksu yüzde 16 pay sahibi olarak 25 bin liralık dava açtığını müvekkile bildirdi. Bu arada davalı İGDAŞ, bekletme müziği olan eseri telefondan kaldırdı” denildi.



13 BİN LİRALIK DAVA AÇTI



Sezen Aksu’nun açtığı dava sonrası bu durumdan haberdar olan Mehtap Ar da hak sahibi olarak eserin kendisinden izin alınmadan kullanıldığını dava dilekçesinde anlattı. Mehtap Ar’ın avukatı, “İzinsiz kullanım nedeniyle müvekkilimin maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimin yüzde 25’lik hak sahibi olması nedeniyle eserin izinsiz kullanım nedeniyle şimdilik 13 bin lira maddi manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi. Mahkeme, açılan dava kapsamında Sezen Aksu’nun icra ettiği müzik eseri üzerindeki mali hakların kimlere ait olduğunun tespiti için MSG’ye yazı yazılmasına karar verdi. MSG de cevabi yazısında “Sen Ağlama” adlı eserin söz yazarının Aysel Gürel, Sezen Aksu ve bestecisinin de Onno Tunç olduğunu mahkemeye bildirdi.