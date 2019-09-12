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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

İdari hakimlik sınavı ne zaman?

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İdari hakimlik sınavı ne zaman?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2019 yılı içerisinde 1300 hakim ve savcı alınacağını duyurdu. Bakan Gül'ün açıklamasının ardından idari hakimlik sınavına başvuruda bulunacak olan yargı mensupları 2019 hakimlik sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2019 yılı idari hakimlik sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Bu yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hakim ve savcı alımı yapılacağını Bakan Gül geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdu. Açıklamanın ardından, gözler idari hakimlik başvurularına ve sınavlarına çevrildi. Merakla idari hakimlik sınav tarihlerini öğrenmek isteyenler konunun detaylarını internet üzerinden araştırıyor. İşte, 2019 idari hakimlik sınavı hakkında detaylar.

HAKİMLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı hakim ve savcı alımına ilişkin başvuru koşulları ve başvuru tarihi gibi detaylar henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl hakimlik sınavı aralık ayında gerçekleşmişti.

Konuya ilişkin Bakanlık ya da diğer resmi kurum ve kişilerden açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2019 yılı hakimlik sınavı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl başvuru şartları şu şekildeydi;

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1973 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

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