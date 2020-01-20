İcra Müdürlüğü Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

700 personel daha istihdam edecek olan Adalet Bakanlığı, İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı geçtiğimiz haftalarda tamamladı. Kendilerine yönetilen sorulara yanıt arayan adaylar şimdi sonuç tarihine odaklandı. Peki, İcra Müdürlüğü Sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ÖSYM takvimine göre İcra Müdürlüğü Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre İcara Müdürlüğü Sınav sonuçları 22 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere bin 400 aday, Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 5 gün içerisinde istenilen belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri veya masrafını ödemek şartıyla Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak. Sözlü sınav tarihi, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri bakanlığın internet sitesinden ayrıca duyurulacak.