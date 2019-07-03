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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet BULDU / DHA
03.07.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık!

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BURSA’nın İznik ilçesinde bulunan, sprey boyalarla üzerlerine yazılan yazıların geçen yıl özel makineyle temizlendiği, 2 bin yıllık surların bir kez daha sprey boyalarla karalandığı görüldü. Turizmci Bekir Uslu, "Surlar, tarihe ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi, rezil oluyoruz" dedi.

Tarihi milattan önce 4’üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik’teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla çeşitli yazılar yazıldı.

İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan İznik’in 2 bin yıllık surlarındaki yazıları görenler, tepki gösterdi. 
İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık
Bölgede yaşayan, turizmci Bekir Uslu, son olarak tarihi Lefke Kapısı’nın hedef alındığını söyledi. İzniklilerin de surlara yazılar yazılmasına isyan ettiğini belirten Uslu, "Bu surlar, milattan önceden beri ayakta. 
İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık
Tarihe aynı zamanda ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi; ancak bu saldırılar, çok ciddi anlamda zararlar veriyor. Bizden çektiğini kimseden çekmedi. Rezil oluyoruz; ayıptır, günahtır" diye konuştu.
İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık
GEÇEN YIL ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan İznik’teki tarihi surların üzerine geçen sene sprey boyalarla yazılan yazılar, Belediye Başkanı Osman Sargın’ın girişimiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı’ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti.

İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık

İçler acısı halde: 2 bin yıllık tarihe sprey boyalarla büyük saygısızlık



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