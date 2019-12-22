İçişleri iki müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, işinsanı Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 3 CHP’li Meclis üyesi hakkında yaptığı suç duyurusuyla gündeme gelen iddiaları incelemek üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Ankara’daki Togo ikiz kulelerinin yapımındaki rüşvet ve rant iddialarını inceleyecek olan müfettişlerin hazırlayacağı rapora göre, bu konuda idari soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek.

O PARAYI VERİN SATAYIM

Aygün, Yavaş ve CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkında, “TMMOB Mimarlar Odası davasında verilen kararı, ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatı yıkacakları yönünde kendisini tehdit ettikleri” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. “Haksız kazanç elde ettiği” iddialarına ise Aygün, “570 milyon lire versinler binayı belediyeye satayım” yanıtını verdi.

‘GİZLİ ORTAK’ İDDİASI

Yavaş ise Tele1’de katıldığı bir programda, Ankara’da son 10 yıl içinde imar rantı olduğunu, hep aynı kişilerin bu işi yaptığını savundu. Yavaş şu iddiaları ortaya attı:

“İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis’te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen. AKP’li Yalçın Akdoğan, FETÖ’cülerin arsa ve mülkleri satıp yurtdışına kaçtığını söylüyor ve bu hisseleri kimsenin almamasını istiyor; ancak Aygün gidip bunları alıyor. Ben buradan cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Bu binalar için Aygün ya FETÖ’ye para ödedi ya da ödemediyse gizli ortaklık devam ediyor. Devletin buraya el koyması lazım.”

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Sinan Aygün elindeki görüntüleri savcılığa vereceğini söylerken, Mansur Yavaş da Aygün’ü suiistimalle suçladı.