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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
29.12.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından önemli açıklama

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İçişleri Bakanlığından önemli açıklama

İçişleri Bakanlığından, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 1 milyon 413 bin 4 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği, 3 bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, 2018'de sahte ve kaçak içki imal edenlerle piyasaya sürenlere geçit vermedi.

Bu yıl yurt genelindeki 2 bin 168 kaçak ve sahte içki olayına emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 137 şüpheliden 125'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekiplerce piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon 413 bin 4 litre ile 693 bin 479 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

177 KAÇAK İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bu yılki operasyonlarda gözaltına alınan bin 961 şüpheliden 111'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 693 bin 479 dolu şişe ile 1 milyon 38 bin 968 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği 177 kaçak imalathane deşifre edildi. 
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince düzenlenen operasyonlarda da bin 176 şüpheli yakalandı. Zanlıların 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekiplerce, 374 bin 36 litre kaçak ve sahte içkiye el konuldu. 

Operasyonlarda özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyükşehirlerde ele geçirilen sahte ve kaçak içkinin miktarı dikkati çekti. Emniyet ve jandarmanın operasyonları sonucu piyasaya sürülmek üzere olan, İzmir'de 506 bin 224 şişe ile 806 bin 319 litre, İstanbul'da 36 bin 717 şişe ile 61 bin 325 litre, Antalya'da 49 bin 957 şişe ile 77 bin 435 litre, Muğla'da 7 bin 331 şişe ile 19 bin 690 litre, Adana'da 3 bin 326 şişe ile 108 bin 402 litre, Ankara'da 4 bin 851 şişe ile 2 bin 877 litre, Bursa'da 3 bin 589 şişe ile 3 bin 33 litre, Çanakkale'de 166 şişe ile 14 bin 242 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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