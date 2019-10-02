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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.10.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı'ndan '350 derneğe destek' açıklaması

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İçişleri Bakanlığı'ndan '350 derneğe destek' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belirtilen 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde 27 Şubat 2019- 4 Mart 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olup, proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü grup toplantısında "İçişleri Bakanlığı 350 derneğe yardım yapmış. Hangi derneğe kaç lira yardım yaptığınız belli değil. Oysa Dernekler Kanunu'nda çok açık hüküm var. Nereye ne kadar para verdiyseniz oraya onu yazmak zorundasınız, söylemek zorundasınız." ifadelerine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda mesnetsiz iddialarda bulunmaya devam ettiği belirtilerek, proje başvurularının mevzuat kapsamında bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildiği ve Bakanlığa tahsis edilen ödenekten derneklere destek sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Başvuru, değerlendirme, diğer tüm süreçleri şeffaf bir şekilde ve elektronik ortamda yürütülen proje desteklerine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belirtilen 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde 27 Şubat 2019- 4 Mart 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olup, proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak hem Bakanlığımızı, hem Genel Müdürlüğümüzü, hem de sivil toplum örgütlerini töhmet altında bırakması nedeniyle özre davet ediyoruz."

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