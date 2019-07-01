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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.07.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

İBB'den metrobüs seferleri açıklaması

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İBB'den metrobüs seferleri açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tedbirleri açıkladı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul'da karayolu ulaşımının can damarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları 27 Haziran'da başladı. Köprüdeki bakım çalışmaları kapsamında, mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülecek, çelik tabliyenin izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakaları serilecektir. Önümüzdeki yıllarda üstyapıyı onarmak gerektiğinde, sadece en üst tabaka yenileneceği için trafik fazla etkilenmeyecektir. 2016'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün trafiğe açılıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ağır taşıtların girişinin yasaklanması ile bundan sonraki asfalt yenileme çalışmalarının en az 10 yılda bir yapılması beklenmektedir.

KULLANIM ÜCRETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları süresince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan İstanbullulara farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesini talep edecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü rahatlatmak için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne resmi yazı yazdı ve çözüm konusunda mutabık kalındı.

EK ŞERİT UYGULAMASINA 02.07.2019 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLANACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacaktır. Ek şerit uygulamasına 02.07.2019 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Avrasya Tüneli girişinde de bazı tedbirler almak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşüldü. Sabah ve akşam trafiğin en yoğun olduğu saatlerde tünel girişlerinde trafik kontrolü için şerit daraltma uygulaması yapılmaması yönünde mutabık kalındı.

Şu anda köprüde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak trafik akışı karşı platformdaki ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Buradaki çalışmalar tamamlandığında, bu kez Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım bu platformdan sağlanacaktır.

METROBÜS SEFER SAATLERİ KIŞ TARİFESİNE ÇEVRİLDİ

Günde 200 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar süresince İstanbulluların trafik yoğunluğundan mümkün olduğunca az etkilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli önlemler aldı. Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi. Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır.

Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır.
Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07:00-09:00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır. Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi.

VAPUR SEFERLERİ ARTIRILACAK

Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek günlük sefer sayısı 114'e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06:45'de açılıp akşam 9'da kapanırken, şu anda seferler araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin cuma günü son sefer gece saat 23.30'da yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arabalı vapur kullanım talebini de takip etmektedir. Önümüzdeki günlerde trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde vapur ilavesi yapılacaktır. Boğaz hattında Eminönü-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz arası Avrupa yakasında günde 24 vapur seferi, Asya yakasında ise günde 16 vapur seferi yapılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmayla beraber bu hatların doluluk oranında belirgin bir artış olmadığı tespit edildi. İhtiyaç halinde düzenlemeye gidilecektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, köprüdeki bakım çalışmalarının sona ereceği 17 Ağustos tarihine kadar, İstanbulluların trafik yoğunluğundan etkilenmemesi adına kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir."

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