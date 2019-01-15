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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
15.01.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Hurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

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Hurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

Eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u kendilerini 'polis' olarak tanıtarak dolandıran 1'i Suriye uyruklu 2 sanığın, 10'ar yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Hıshan Al Jasei hazır edilirken, diğer sanık Mehmet Çiftçi tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki Hurşit Tolon ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Mehmet Çiftçi'nin müşteki Tolon'u arayarak, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olarak tanıttığını, banka hesabından FETÖ'ye para havale edildiğini tespit ettiklerini söyleyerek Tolon'dan para istediğini anlattı.

Savcı, Tolon'un bankadan çektiği 12 bin 620 doları diğer sanık Hıshan Al Jasei'ye teslim ettiğini belirterek, suçun sabit olduğunu bu nedenle sanıkların 'kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık' suçunu işledikleri yönünde görüş bildirdi. Savcı, sanıkların 10'ar yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu
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TOLON '12 BİN 620 DOLARI TESLİM ETTİM' DEMİŞTİ

Duruşmanın bir önceki celsesinde ifade veren Hurşit Tolon, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Grup Amiri Menderes Utku adıyla kendisini tanıtan kişinin kendisini aradığını söyleyerek "'Hesabınızdan terör örgütlerine para yatırılmış. Şu anda MASAK bankada operasyon yapıyor. Bankaya gitmeniz gerekiyor' dedi. Ben bankanın Bahçelievler şubesine hesabımı kapatmak üzere gittim. Telefondaki kişi sürekli konuşuyor, telefonu kapatmama müsaade etmiyordu. Bir yandan da 'Savcım' diye hitap ettiği 3'üncü bir kişiyle görüşüyormuş gibi davranıyordu. Şubenin önüne gittiğimde trafik polisleri geldi ve aracımı çekmemi istedi. Çok müşkül durumda kaldım. Telefondaki kişi bunu kullandı. Parayı devlet adına alıp geri vereceklerini söyledi. Bu sırada aracın yanına bir kişi geldi. 12 bin 620 doları bu kişiye verdim" demişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Her iki sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

Hurşit Tolonu dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

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