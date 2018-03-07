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    Hürriyet’ten ‘erişim sıkıntısı’ ile ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 18:31 | Son Güncelleme:

    Bugün 16.40’tan itibaren bir saati aşkın bir süre Turkcell Superonline kullanıcıları hürriyet.com.tr ana sayfasına erişemedi.

    BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter’da “hürriyet.com.tr alan adresine yönelik hiçbir erişim engeli bulunmamaktadır. Teknik bir arızadan kaynaklanan sorunun giderildiği raporlanmıştır” mesajını paylaştı.

    Hürriyet’ten ‘erişim sıkıntısı’ ile ilgili açıklamaHürriyet’in edindiği bilgiye göre bu teknik sorun, Turkcell’den bir görevlinin, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin bir habere yönelik verdiği erişim engeli kararını uygularken yaptığı hatadan kaynaklanmıştır.

    Mahkeme kararında engellenecek tek haberin adresi (URL) paylaşılırken “/” işareti sehven tek yerine çift yazılmıştır. 

    Diğer operatörler kararı olması gerektiği gibi uygularken, Turkcell görevlisi sehven yapılan bu hatayı fark etmeyip adresi olduğu gibi kopyalayınca, engelleme bu operatörde ana sayfaya yönelmiş ve söz konusu sorun oluşmuştur. 

    Turkcell hatanın bildirilmesi üzerine 18.00 sularında kullanıcıların hürriyet.com.tr’ye erişimini tekrar sağlamaya başlamıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

    Hürriyet

    Etiketler: Hürriyet , açıklama , BTK , gündem
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