Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Umut Veis seçti: 2019'a kadraj

50 FOTOĞRAF YARIŞIYOR

AA’nın ilk kez 2012’de düzenlediği ‘yılın fotoğrafları’ oylamasında, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından ‘haber’, ‘yaşam’ ve ‘spor’ kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce altyazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı ‘yılın fotoğrafları’ oylaması, aa.com.tr/yilinfotograflari ve aa.com.tr/photooftheyear internet adreslerinden 31 Aralık’a kadar devam edecek. İşte o fotoğraflardan öne çıkan 3’ü:

BAŞÖRTÜLÜ PROTESTO

YENİ Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ardından ilk cuma namazı ise Christchurch’deki Hagley Park’ta kılındı... Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan önce kadın polis memurları başörtü takarak Müslümanlara destek verdi.

HARRAN BAKIŞI

ORASI Şanlıurfa’ya 44 kilometre uzaklıktaki Harran... Anadolu Ajansı fotomuhabiri Halil Fidan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ilçenin yöre halkının kerpiç evlerdeki günlük hayatlarını “Harran’da yaşam” fotoğrafıyla dünyaya gösterdi.

DÜNYAYA ASKER SELAMI

Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8’inci maçında Fransa’yla karşılaştı. Milli futbolcular, Kaan Ayhan’ın attığı gol sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na asker selamı vererek destek oldu.