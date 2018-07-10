Son dakika gelişmesi... Hulusi Akar'dan devir teslim töreninde flaş sözler

Akar şunları söyledi:

Biz gerçekten 2015'te başlayan yeni mücadele döneminde, teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, teröristleri kazdıkları çukura gömerken maalesef 15 Temmuz’la karşılaştık. Ama bunun üstesinden geldik.

Sayılarla oynamakla beraber, bu hainler temizlendikten sonra TSK'nın güçlendiğini gördük. Yapılan faaliyetlerde artış olduğunu müşahede etmekten de büyük kıvanç duyuyoruz.

Temizlendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz.

Diyoruz ki biz komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane, barış içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz.

Fakat aynı zamanda asil milletimizin iğne ucu kadar menfaatine halel gelmesine müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

Silahlı kuvvetlerimizin, ordumuzun görevini daha iyi yapmasını sağladığınız için ben teşekkür ediyorum.

Sayın cumhurbaşkanımıza da saygılarımı şükranlarımı sunuyorum.

Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanı olduğumda da dediğim gibi "Allah utandırmasın" deyip görevimize başlıyoruz. Teşekkür ediyorum.



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