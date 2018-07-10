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    Kabine üyeleri Meclis'te yemin etti

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin 16 üyesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yemin ederek göreve başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti. Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

    Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

    Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

    İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

    Milli Savunma BakanıHulusi Akar

    Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

    Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

    Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

    Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

    Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

    Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

    Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

    Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

    Kabine üyeleri Mecliste yemin etti
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    HULUSİ AKAR'DAN İLK AÇIKLAMA

    Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, TBMM'deki yemin töreninden önce gazetecilere ilk açıklamasını yaptı. Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yemin ettiTBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yemin ederek görevine başladı.
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    Etiketler: Bakan
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